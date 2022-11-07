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Bloomberg: Twitter хочет вернуть часть сотрудников из-за увольнений по ошибке

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Социальная сеть Twitter, купленная предпринимателем Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение ошибкой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке», — сказано в материале.

Отмечается, что компания пытается вернуть некоторых бывших сотрудников, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания их опыта работы и способностей.

30 октября газета The New York Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Илон Маск после приобретения Twitter планирует начать сокращение персонала социальной сети.

1 ноября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были размещены документы, в которых сообщается, что Маск распустил совет директоров Twitter.

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