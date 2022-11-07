Bloomberg: Twitter хочет вернуть часть сотрудников из-за увольнений по ошибке
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке», — сказано в материале.
Отмечается, что компания пытается вернуть некоторых бывших сотрудников, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания их опыта работы и способностей.
30 октября газета The New York Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Илон Маск после приобретения Twitter планирует начать сокращение персонала социальной сети.
1 ноября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были размещены документы, в которых сообщается, что Маск распустил совет директоров Twitter.