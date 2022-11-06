FT: Сербия может быть вынуждена выкупить российскую долю НИС
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«Если бы были введены новые санкции против принадлежащих России предприятий, это бы создало для нас огромные проблемы. Так или иначе нам придётся действовать», — сказал Вучич.
Если никто не захочет работать с НИС, то Белграду «придётся действовать», но до этого пока не дошло, добавил он.
По словам трёх источников газеты, несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик.
Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.
Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.