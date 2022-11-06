FT: Сербия может быть вынуждена выкупить российскую долю НИС

Сербия, вероятно, будет вынуждена из-за санкций выкупить долю компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), которая сегодня принадлежит «Газпром нефти», или настоять на её продаже третьей стороне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на президента республики Александра Вучича и на собственные источники.

«Если бы были введены новые санкции против принадлежащих России предприятий, это бы создало для нас огромные проблемы. Так или иначе нам придётся действовать», — сказал Вучич.

Если никто не захочет работать с НИС, то Белграду «придётся действовать», но до этого пока не дошло, добавил он.

По словам трёх источников газеты, несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик.

Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.