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Нарышкин прокомментировал информацию о сообщении Трасс после ЧП на «Северных потоках»

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал информацию по поводу возможного сообщения бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс после теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
Нарышкин прокомментировал информацию о сообщении Трасс после ЧП на «Северных потоках»
  • РИА Новости

Ранее появилась информация о том, что Трасс могла после ЧП на газопроводах отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами «Всё сделано».

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что всё это (сообщение. — RT) имеет основания под собой», — заявил Нарышкин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения Трасс.

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