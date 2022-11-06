Нарышкин прокомментировал информацию о сообщении Трасс после ЧП на «Северных потоках»
- РИА Новости
Ранее появилась информация о том, что Трасс могла после ЧП на газопроводах отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами «Всё сделано».
«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что всё это (сообщение. — RT) имеет основания под собой», — заявил Нарышкин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения Трасс.