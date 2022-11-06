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The Observer: Джонсон отказался от борьбы за пост премьера ради доходов от мемуаров

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал бороться за пост британского премьера, чтобы не потерять доход от выступлений и продажи своих мемуаров. Об этом пишет The Observer.
The Observer: Джонсон отказался от борьбы за пост премьера ради доходов от мемуаров
  • Gettyimages.ru

Согласно информации издания, после отставки с поста премьера Джонсон начал переговоры с несколькими агентствами развлечений и талантов.

По словам владельцев агентств, потенциальный доход Джонсона оценивается приблизительно в £20 млн ежегодно.

«Они дали понять Джонсону, что, если он проиграет (новому премьер-министру Великобритании. — RT) Риши Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут», — говорится в материале.

Уточняется, что стоимость мемуаров Джонсона могла снизиться в два раза, если бы он проиграл Сунаку.

Именно поэтому бывший британский премьер решил отказаться от борьбы за этот пост.

Как ранее сообщалось, Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, которая необходима для участия в выборах премьера страны.

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