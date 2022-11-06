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WP: США направили в сторону Ирана военные самолёты

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США направили в сторону Ирана военные самолёты после сообщений о том, что Тегеран готовит нападение на Саудовскую Аравию, сообщает газета The Washington Post.

«Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолёты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана», — говорится в материале.

Отмечается, что данный шаг предпринят в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии.

Издание добавляет, что отправка самолётов показала прочность партнёрства Вашингтона и Эр-Рияда.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданные о «неминуемой атаке» Ирана на цели в королевстве.

По информации газеты, это привело к повышению уровня боевой готовности «американских и других» вооружённых сил на Ближнем Востоке.

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