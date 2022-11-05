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Скотт Риттер: Европа не в восторге от того, что Польша тянет НАТО в конфликт на Украине

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер выразил уверенность в том, что многие страны Европы не испытывают энтузиазма по поводу отправления своих военнослужащих на Украину, тогда как «очень большой энтузиазм» наблюдается у Польши.
Скотт Риттер: Европа не в восторге от того, что Польша тянет НАТО в конфликт на Украине
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  • © NurPhoto

«Очень большой энтузиазм у поляков: на Украине уже присутствуют 10—30 тыс. их солдат, воюющих на передовой. Это правда. Они несут потери», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, «ни они, ни украинцы» не упоминают об этом.

«Европа не от этого не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма! Во-первых, отсутствует инфраструктура, даже у Соединённых Штатов. Конечно, у нас есть 101-я воздушно-десантная дивизия, но эта лёгкая пехота с вертолётами окажется в зоне действия мощных средств ПВО и тяжёлой бронетехники, долго они не протянут», — цитирует Риттера ИноТВ.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что идея поглотить Украину в Польше никуда не делась.

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