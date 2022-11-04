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Путин заявил, что идея поглощения Украины в Польше никуда не делась

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Российский президент Владимир Путин заявил, что идея поглотить Украину в Польше никуда не делась.
Путин заявил, что идея поглощения Украины в Польше никуда не делась
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом он сказал на встрече с историками и религиозными деятелями по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Путин отметил, что Россия всегда относилась и относится к Польше с большим уважением, несмотря на проблемы в отношениях двух стран.

Также он заявил, что известно об «идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства» от Балтийского до Чёрного моря.

По словам Путина, «перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс».

«Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», — заявил российский лидер.

Также Путин заявил, что иностранные государства, поставляющие Украине оружие и перебрасывающие наёмников, безжалостны к украинскому народу.

По его словам, эти страны продвигают свои интересы.

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