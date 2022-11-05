Il Messaggero: в результате падения вертолёта на юге Италии погибли семь человек

В результате падения вертолёта в районе города Фоджа на юге Италии погибли семь человек, включая 13-летнюю девочку. Об этом информирует газета Il Messaggero.

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© Jose Maria Hernandez / EyeEm

Уточняется, что четверо погибших были членами одной семьи из Словении. В данный момент выясняются причины трагедии. В октябре стало известно, что в результате падения вертолёта ВМС Мексики погибли три человека.