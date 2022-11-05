Il Messaggero: в результате падения вертолёта на юге Италии погибли семь человек
В результате падения вертолёта в районе города Фоджа на юге Италии погибли семь человек, включая 13-летнюю девочку. Об этом информирует газета Il Messaggero.
- Gettyimages.ru
- © Jose Maria Hernandez / EyeEm
Уточняется, что четверо погибших были членами одной семьи из Словении.
В данный момент выясняются причины трагедии.
В октябре стало известно, что в результате падения вертолёта ВМС Мексики погибли три человека.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен