В Таиланде заявили о намерении продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией
- Gettyimages.ru
- © Lauren DeCicca
Посол рассказал, что на прошлой неделе партия курсантов и представителей ВВС и таиландского Генерального штаба зачислилась в некоторые военные российские институты.
«Этот непрерывный образовательный обмен заложит основу для дальнейшего военно-технического сотрудничества на ближайшие годы», — указал он в беседе с ТАСС.
Ранее Вонгсинсават сообщил, что Таиланд выражает надежду на скорую работу платёжной системы МИР в стране.