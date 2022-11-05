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В Таиланде заявили о намерении продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией

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Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават заявил о намерении страны продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией.
В Таиланде заявили о намерении продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Lauren DeCicca

Посол рассказал, что на прошлой неделе партия курсантов и представителей ВВС и таиландского Генерального штаба зачислилась в некоторые военные российские институты.

«Этот непрерывный образовательный обмен заложит основу для дальнейшего военно-технического сотрудничества на ближайшие годы», — указал он в беседе с ТАСС.

Ранее Вонгсинсават сообщил, что Таиланд выражает надежду на скорую работу платёжной системы МИР в стране.

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