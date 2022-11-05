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AT: США правит не Байден, а сети организаций миллиардера Джорджа Сороса

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Обозреватель The American Thinker Брайан Каменкер заявил, что действия Джо Байдена в роли президента США указывают на то, что Америкой на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций.

«Это всё дело рук организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они вели к этому несколько десятилетий, и у них есть доступ к несметному богатству и влиянию», — пишет Каменкер.

Он отмечает, что Байден стал президентом не в результате реальной кампании, а благодаря масштабно скоординированным усилиям, в которых участвовали миллиарды долларов и самые могущественные корпорации Америки, чтобы подорвать избирательный процесс в США.

15 октября обозреватель The American Thinker Раджан Лаад заявил, что американский предприниматель Илон Маск подвергается травле и клевете за свои взгляды, как когда-то президент США Дональд Трамп.

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