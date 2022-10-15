Обозреватель The American Thinker рассказал о травле Маска за планы купить Twitter и за его взгляды

Обозреватель The American Thinker Раджан Лаад заявил, что американский предприниматель Илон Маск подвергается травле и клевете за свои взгляды, как когда-то президент США Дональд Трамп.

Как отметил автор материала, травле Маск подвергся из-за желания приобрести Twitter и из-за своих заявлений, включая те, что касаются Украины.

«Либералы испугались потери своего основного инструмента — манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь «масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия», — написал Лаад.

Так, по словам обозревателя, Маска начали обвинять во всём подряд, включая расизм. Некоторые начали говорить, что он якобы придерживается идеологии превосходства белых.

Более того, ему даже грозят федеральные расследования.

«Атаки СМИ на Маска были просто угрозами. А вот федеральное расследование будет равносильно настоящему преследованию. Не удивляйтесь, если кто-то потребует провести ещё одно расследование, чтобы выяснить связи Маска с Путиным», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти США расследуют действия американского предпринимателя Илона Маска касательно сделки с Twitter.