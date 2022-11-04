Der Spiegel: правительство ФРГ призвало Меркель быть экономнее
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Об этом пишет Der Spiegel.
В статье говорится, что Меркель критикуют за «роскошную обстановку в её бюро», а также за то, что там работают девять сотрудников.
Кроме того, коалиция в письме бюджетному комитету бундестага заявила, что необходимо исключить использование Меркель бюро «в личных целях».
Также в письме отмечается, что бывший канцлер должна совершать поездки за счёт средств налогоплательщиков лишь «по поручению и в интересах ФРГ».
Ранее Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России.