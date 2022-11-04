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Der Spiegel: правительство ФРГ призвало Меркель быть экономнее

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Правящая в Германии коалиция призвала бывшего канцлера страны Ангелу Меркель экономнее расходовать государственные средства, направляемые на содержание её бюро в бундестаге. 
Der Spiegel: правительство ФРГ призвало Меркель быть экономнее
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Об этом пишет Der Spiegel.

В статье говорится, что Меркель критикуют за «роскошную обстановку в её бюро», а также за то, что там работают девять сотрудников.

Кроме того, коалиция в письме бюджетному комитету бундестага заявила, что необходимо исключить использование Меркель бюро «в личных целях».

Также в письме отмечается, что бывший канцлер должна совершать поездки за счёт средств налогоплательщиков лишь «по поручению и в интересах ФРГ».

Ранее Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России.

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