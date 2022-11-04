Бывший вице-премьер Сербии Чович высказался о росте евроскептицизма в стране

Доктор наук, бывший мэр Белграда и экс-зампредседателя правительства Сербии Небойша Чович в беседе с RT на Балканах прокомментировал итоги последних соцопросов, которые демонстрируют рост евроскептицизма в Сербии.

Согласно последним соцопросам, 34,7% сербов выступают — за вступление в Евросоюз, 48,8% — против.

Как заявил Чович, «дальнейший процесс расширения и само будущее ЕС крайне туманны, а влиятельные люди в США в приватных беседах открыто говорят, что совершенно неважно, сохранится ли ЕС, поскольку их приоритет — НАТО».

«Так же как для них приоритет — вовлечь Сербию в НАТО, а не в ЕС. Однако сербский народ помнит их бомбы и циничные заявления о «сопутствующем ущербе» и не склонен к обожанию своих мучителей», — сказал он.

По его словам, «ЕС в трансе танцует под флейту США, несмотря на последствия для собственных интересов и интересов своих народов».

«Несмотря на исключения, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, тяжело смотреть на современных европейских лидеров, которые молча терпят унижения третьеразрядных послов и киевских советников, а затем лечат задетое эго, шантажируя Сербию», — отметил он.

Чович добавил, что в США сейчас «царит неизвестность, почти истерия из-за предсказуемого поражения демократов на выборах на следующей неделе и того, как это отразится на их проектах вне американских границ, включая Косово и Метохию».

«Нет такого шантажа, «наказания» или угрозы, которые, даже если и будут реализованы, не закончатся в тот момент, когда их инициаторы лишатся власти», — заявил политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в ЕС взамен на приём самопровозглашённой республики Косово в ООН.