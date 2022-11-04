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Hill предупредило Киев о катастрофическом провале в случае попытки напасть на Крым

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Американское издание The Hill пишет, что если Киев предпримет попытку напасть на Крым, то это может обернуться для него катастрофическим провалом.
Hill предупредило Киев о катастрофическом провале в случае попытки напасть на Крым
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В статье говорится, что «полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным».

Издание также пишет, что у ВСУ наблюдается нехватка вертолётов и десантных средств для проведения таких военных действий.

Ранее обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл писал, что Запад имел возможность предотвратить российскую спецоперацию на Украине, признав Крым частью России.

По его словам, Крым играет ключевую роль в обороноспособности России, поэтому российская сторона не может позволить посягательств на него.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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