В G7 сообщили о создании координационного механизма для помощи в восстановлении Украины

Министры иностранных дел стран G7 сообщили о создании координационного механизма для поддержки восстановления Украины.

«Сегодня мы создаём координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить её важнейшую энергетическую и водную инфраструктуру», — цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что министры с нетерпением ждут международную конференцию 13 декабря в Париже, которая будет посвящена гражданской устойчивости Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность использования замороженных активов Центробанка России для восстановления Украины.