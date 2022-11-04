В G7 сообщили о создании координационного механизма для помощи в восстановлении Украины
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«Сегодня мы создаём координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить её важнейшую энергетическую и водную инфраструктуру», — цитирует ТАСС заявление.
Отмечается, что министры с нетерпением ждут международную конференцию 13 декабря в Париже, которая будет посвящена гражданской устойчивости Украины.
Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность использования замороженных активов Центробанка России для восстановления Украины.