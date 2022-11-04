В Минэкономики Японии прокомментировали решение Sodeco остаться в «Сахалине-1»
- AP
- © Shuji Kajiyama
Как сообщает ТАСС, министр подчеркнул, что этот проект крайне важен для энергобезопасности страны.
«На основе согласия акционеров было принято решение о подаче заявления о согласии... Это очень важный проект. Приветствуя это решение, мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором», — отметил он.
Ранее глава Минэнерго России заявил о бесперебойной работе «Сахалина-1» и «Сахалина-1».