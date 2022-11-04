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В Минэкономики Японии прокомментировали решение Sodeco остаться в «Сахалине-1»

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура прокомментировал решение акционеров консорциума Sodeco остаться в проекте «Сахалин-1».
В Минэкономики Японии прокомментировали решение Sodeco остаться в «Сахалине-1»
  • AP
  • © Shuji Kajiyama

Как сообщает ТАСС, министр подчеркнул, что этот проект крайне важен для энергобезопасности страны.

«На основе согласия акционеров было принято решение о подаче заявления о согласии... Это очень важный проект. Приветствуя это решение, мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором», — отметил он.

Ранее глава Минэнерго России заявил о бесперебойной работе «Сахалина-1» и «Сахалина-1».

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