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Глава Минэнерго заявил о бесперебойной работе «Сахалина — 1» и «Сахалина — 2»

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Бесперебойная работа проектов «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» обеспечена за счёт перерегистрации в юрисдикцию России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго заявил о бесперебойной работе «Сахалина — 1» и «Сахалина — 2»
  • РИА Новости

«Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» путём перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены операторов», — приводит ТАСС его слова на совещании у президента России Владимира Путина.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1».

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