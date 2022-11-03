Глава Минэнерго заявил о бесперебойной работе «Сахалина — 1» и «Сахалина — 2»

Бесперебойная работа проектов «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» обеспечена за счёт перерегистрации в юрисдикцию России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» путём перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены операторов», — приводит ТАСС его слова на совещании у президента России Владимира Путина.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1».