Глава Минэнерго заявил о бесперебойной работе «Сахалина — 1» и «Сахалина — 2»
- РИА Новости
«Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» путём перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены операторов», — приводит ТАСС его слова на совещании у президента России Владимира Путина.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1».