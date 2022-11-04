В Индии завершили спасательную операцию на месте обрушения моста в Гуджарате

В Индии прекратили поисково-спасательную операцию в районе обрушившегося пешеходного моста в штате Гуджарат.

Как сообщает NDTV, об этом заявил глава комиссии по оказанию помощи пострадавшим в трагедии Харшад Патель.

«Проводимая поисково-спасательная операция завершена... В связи с отсутствием пропавших без вести поисковая операция завершена после обсуждения со всеми следственными органами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что число жертв обрушения подвесного пешеходного моста в штате Гуджарат возросло до 141. Вантовый мост, построенный в конце XIX века, сорвался в реку 30 октября. Накануне его открыли после реконструкции.