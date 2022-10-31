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В Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста

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Власти Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста, в том числе представителей компании, отвечавшей за его ремонт.
В Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста
  • AP
  • © Ajit Solanki

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель полиции Ашок Ядав.

«Мы арестовали девять человек в связи с трагедией обрушения моста Морби», — сказал он.

Уточняется, что среди арестованных два менеджера компании Oreva Group, отвечавшей за обслуживание моста, два подрядчика, три охранника и два кассира.

Ранее сообщалось, что число жертв обрушения подвесного пешеходного моста в штате Гуджарат возросло до 141. Вантовый мост, построенный в конце XIX века, сорвался в реку 30 октября. Накануне его открыли после реконструкции.

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