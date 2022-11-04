Южная Корея выявила «приведение в движение» 180 военных самолётов КНДР
Южная Корея подняла в воздух истребители, выявив «приведение в движение более 180 северокорейских военных самолётов».
- Gettyimages.ru
- © Nattanai Chimjanon / EyeEm
Об этом сообщает Рёнхап.
Других деталей агентство пока не указывает.
Ранее военные Южной Кореи осуществили запуск трёх ракет класса «воздух — земля» с истребителей в открытое море.
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