Южная Корея выявила «приведение в движение» 180 военных самолётов КНДР

Южная Корея подняла в воздух истребители, выявив «приведение в движение более 180 северокорейских военных самолётов».

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© Nattanai Chimjanon / EyeEm

Об этом сообщает Рёнхап. Других деталей агентство пока не указывает. Ранее военные Южной Кореи осуществили запуск трёх ракет класса «воздух — земля» с истребителей в открытое море.