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Южная Корея выявила «приведение в движение» 180 военных самолётов КНДР

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Южная Корея подняла в воздух истребители, выявив «приведение в движение более 180 северокорейских военных самолётов».
Южная Корея выявила «приведение в движение» 180 военных самолётов КНДР
  • Gettyimages.ru
  • © Nattanai Chimjanon / EyeEm

Об этом сообщает Рёнхап.

Других деталей агентство пока не указывает.

Ранее военные Южной Кореи осуществили запуск трёх ракет класса «воздух — земля» с истребителей в открытое море.

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