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Медведев рассказал о врагах России

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о врагах России, против которых ведётся борьба.
Медведев рассказал о врагах России
  • РИА Новости

«Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества. Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», — написал он в своём Telegram.

По его словам, вместе с этими псами «разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной».

Ранее Медведев заявил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.

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