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В Китае заявили о наращивании сотрудничества с Россией в области спутниковой навигации

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Глава Управления спутниковых навигационных систем Китая Жань Чэнци заявил, что китайская сторона наращивает сотрудничество с Россией в области спутниковой навигации.

«Мы осуществляем всё более интенсивное и тесное сотрудничество с Россией... Система Beidou хорошо себя проявила в плане функциональности. Примеров тому множество, их не пересчитать», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что Пекин и Москва укрепляют стратегические контакты в указанной сфере в соответствии с двусторонними рамочными соглашениями.

«В области навигации мы наращиваем сотрудничество по многим направлениям», — подчеркнул Жань Чэнци.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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