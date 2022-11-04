Инвестор Верёвкин заявил, что экономика США «затрещит по швам» при повышении ставки ФРС
«Полагаю, что при пятипроцентной ставке финансовая система США начнёт трещать по швам», — заявил Верёвкин в беседе с агентством «Прайм».
Он отметил, что американские инвесторы не рассчитывают на послабления со стороны ФРС, так как власти США в текущей ситуации могут лишь повышать ставки в ответ на рост инфляции.
2 ноября Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75—4%.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.