Инвестор Верёвкин заявил, что экономика США «затрещит по швам» при повышении ставки ФРС

В случае повышения ставок ФРС экономика США «затрещит по швам», заявил инвестиционный стратег Павел Верёвкин.

«Полагаю, что при пятипроцентной ставке финансовая система США начнёт трещать по швам», — заявил Верёвкин в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что американские инвесторы не рассчитывают на послабления со стороны ФРС, так как власти США в текущей ситуации могут лишь повышать ставки в ответ на рост инфляции.

2 ноября Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75—4%.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.