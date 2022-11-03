Боррель потребовал не допустить «российского вмешательства» на Западных Балканах

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал не допустить «вмешательства России» в дела Западных Балкан, которые, по его мнению, в будущем будут связаны с Евросоюзом.

«Мы должны не допустить вмешательства России в дела стран Западных Балкан... Мы не должны давать оправданий для вмешательства России в экономические и политические дела Западных Балкан, потому что их будущее связано с Евросоюзом», — цитирует Борреля РИА Новости.

Он призвал «повышать устойчивость этого региона в политике и экономике».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее рекомендовала Сербии как стране — кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.