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Боррель заявил, что Евросоюз выделил Украине в текущем году €22 млрд

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Евросоюз выделил Украине в текущем году €22 млрд, не считая прямой военной помощи от членов ЕС. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Евросоюз выделил Украине в текущем году €22 млрд
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Европейский союз уже выделил €22 млрд на поддержку Украине... И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — приводит ТАСС его слова в рамках встречи глав МИД стран «группы семи» (G7) в Мюнстере.

Боррель добавил, что ЕС потратил €3 млрд на военную помощь и €19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую поддержку.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой.

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