Боррель заявил, что Евросоюз выделил Украине в текущем году €22 млрд

Евросоюз выделил Украине в текущем году €22 млрд, не считая прямой военной помощи от членов ЕС. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Европейский союз уже выделил €22 млрд на поддержку Украине... И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — приводит ТАСС его слова в рамках встречи глав МИД стран «группы семи» (G7) в Мюнстере.

Боррель добавил, что ЕС потратил €3 млрд на военную помощь и €19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую поддержку.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой.