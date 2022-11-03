Боррель заявил, что Евросоюз выделил Украине в текущем году €22 млрд
- AP
- © Virginia Mayo
«Европейский союз уже выделил €22 млрд на поддержку Украине... И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — приводит ТАСС его слова в рамках встречи глав МИД стран «группы семи» (G7) в Мюнстере.
Боррель добавил, что ЕС потратил €3 млрд на военную помощь и €19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую поддержку.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой.