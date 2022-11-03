Келин: Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь
- РИА Новости
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«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе», — приводит ТАСС его слова.
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят «люди доброй воли».