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Келин: Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь

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Россия передала послу Британии в Москве доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Келин: Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе», — приводит ТАСС его слова.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят «люди доброй воли».

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