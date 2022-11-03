В МИД и Минобороны Финляндии заявили, что не планируют размещать ядерное оружие НАТО

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится разместить на своей территории ядерное оружие после становления членом НАТО.

«Мы не стремимся получить здесь ядерное оружие. У НАТО есть постоянные структуры в этих вопросах, и, по моей информации, США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе. Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — приводит слова министра ТАСС.

Его также поддержал министр обороны Антти Кайкконен.

«Реальность такова, что ядерное оружие не будет навязано Финляндии или Швеции. И мы тоже к этому не стремимся», — сказал он.

Агентство подчёркивает, что закон о ядерной энергии в Финляндии запрещает «ввоз ядерных взрывчатых веществ, а также их производство, хранение и детонацию».

Так, в рамках учений НАТО запрещается заход в страну корабля или самолёта, оснащённого ядерным оружием.

Газета Iltalehti со ссылкой на источники писала, что проект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия в этой стране.