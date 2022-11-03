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В МИД и Минобороны Финляндии заявили, что не планируют размещать ядерное оружие НАТО

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Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится разместить на своей территории ядерное оружие после становления членом НАТО.
В МИД и Минобороны Финляндии заявили, что не планируют размещать ядерное оружие НАТО
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Мы не стремимся получить здесь ядерное оружие. У НАТО есть постоянные структуры в этих вопросах, и, по моей информации, США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе. Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — приводит слова министра ТАСС.

Его также поддержал министр обороны Антти Кайкконен.

«Реальность такова, что ядерное оружие не будет навязано Финляндии или Швеции. И мы тоже к этому не стремимся», — сказал он.

Агентство подчёркивает, что закон о ядерной энергии в Финляндии запрещает «ввоз ядерных взрывчатых веществ, а также их производство, хранение и детонацию».

Так, в рамках учений НАТО запрещается заход в страну корабля или самолёта, оснащённого ядерным оружием.

Газета Iltalehti со ссылкой на источники писала, что проект о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе допускает размещение ядерного оружия в этой стране.

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