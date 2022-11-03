В Пакистане потребовали расследовать стрельбу по экс-премьеру Имрану Хану
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«Те, кто стоит за этим инцидентом, в ближайшее время будут привлечены к ответственности, а пострадавшим будет оказана наилучшая медицинская помощь», — цитирует его газета Dawn.
По информации телеканала Geo, Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии.
Неизвестный во время мероприятия открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.
При стрельбе пострадали ещё несколько руководителей партии.