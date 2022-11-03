В Пакистане потребовали расследовать стрельбу по экс-премьеру Имрану Хану

Главный министр пакистанской провинции Пенджаб Парвез Элахи потребовал от полиции расследовать обстрел колонны с членами партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф», в результате которой получил ранение экс-премьер страны Имран Хан.

«Те, кто стоит за этим инцидентом, в ближайшее время будут привлечены к ответственности, а пострадавшим будет оказана наилучшая медицинская помощь», — цитирует его газета Dawn.

По информации телеканала Geo, Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии.

Неизвестный во время мероприятия открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.

При стрельбе пострадали ещё несколько руководителей партии.