Политолог прокомментировал планы США помочь партнёрам для поддержки санкций против России
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По мнению политолога, усилия Запада привели к тому, что «тотальная война началась не против российской власти, а против российской нации».
«Усилия США по дестабилизации обстановки вполне понятны. Сейчас идёт переформатирование евразийской политики в целом. Тех, кого мы считали по крайней мере партнёрами, будут натравливать на нас с оголтелым упрямством, чтобы разорвать все контакты России с окружающим миром», — считает Бальбек.
Он уверен, что «время уговоров и заигрывания должно закончиться».
Ранее стало известно, что США помогут партнёрам «нарастить потенциал» для поддержки санкций против России.