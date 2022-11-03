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Политолог прокомментировал планы США помочь партнёрам для поддержки санкций против России

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT готовность США выделить около $6 млн на программу под названием «Поддержка применения партнёрами санкций в отношении России».
Политолог прокомментировал планы США помочь партнёрам для поддержки санкций против России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По мнению политолога, усилия Запада привели к тому, что «тотальная война началась не против российской власти, а против российской нации».

«Усилия США по дестабилизации обстановки вполне понятны. Сейчас идёт переформатирование евразийской политики в целом. Тех, кого мы считали по крайней мере партнёрами, будут натравливать на нас с оголтелым упрямством, чтобы разорвать все контакты России с окружающим миром», — считает Бальбек.

Он уверен, что «время уговоров и заигрывания должно закончиться».

Ранее стало известно, что США помогут партнёрам «нарастить потенциал» для поддержки санкций против России.

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