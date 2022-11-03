В финском МИД ожидают кризис, если Финляндия и Швеция не вступят в НАТО одновременно
Слова Хаависто приводит MTV Uutiset.
По словам главы финского внешнеполитического ведомства, отношение Турции по вопросу вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО различается, поскольку Швеция «более проблематична из-за курдского вопроса».
Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.
В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии.