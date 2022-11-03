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В финском МИД ожидают кризис, если Финляндия и Швеция не вступят в НАТО одновременно

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Глава финского МИД Пекка Хаависто не исключил, что Североатлантический альянс может столкнуться с кризисной ситуацией касательно сложностей при планировании оборонной стратегии, если Финляндия и Швеция не присоединятся к блоку одновременно.

Слова Хаависто приводит MTV Uutiset.

По словам главы финского внешнеполитического ведомства, отношение Турции по вопросу вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО различается, поскольку Швеция «более проблематична из-за курдского вопроса».

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии.

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