В Китае заявили, что СБ ООН не должен был блокировать резолюцию России по биолабораториям

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан выразил уверенность, что проект разработанной Россией резолюции о создании комиссии для расследования деятельности американских военно-биологических лабораторий на Украине не следовало блокировать.

«К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов», — приводит его слова РИА Новости.

Гэн Шуан подчеркнул, что данная инициатива России была оправданна и легитимна, поэтому её не должны были блокировать.

Ранее СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай.

Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.

Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.