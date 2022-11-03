В Китае заявили, что СБ ООН не должен был блокировать резолюцию России по биолабораториям
«К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов», — приводит его слова РИА Новости.
Гэн Шуан подчеркнул, что данная инициатива России была оправданна и легитимна, поэтому её не должны были блокировать.
Ранее СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине.
Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай.
Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.
Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.