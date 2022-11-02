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В Сирии уничтожили восемь причастных к терактам против мирных граждан боевиков

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что органы госбезопасности Сирии уничтожили восемь и задержали 15 боевиков, причастных к террористическим актам против мирных граждан.
В Сирии уничтожили восемь причастных к терактам против мирных граждан боевиков
  • Gettyimages.ru

«Сирийскими органами безопасности продолжается проведение специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористов в провинции Дераа. С 30 октября подразделениями госбезопасности САР уничтожены восемь и задержаны 15 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения и представителей сирийских органов власти», — цитирует его ТАСС.

Ранее Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.

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