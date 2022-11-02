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Шольц заявил об усилении соперничества ЕС и Китая в последние годы

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Канцлер Германии Олаф Шольц перед своим визитом в Китай написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung об усилении соперничества ЕС и КНР в последние годы.
Шольц заявил об усилении соперничества ЕС и Китая в последние годы
  • Gettyimages.ru

«ЕС правильно описал Китай как «партнёра, конкурента, соперника», причём элементы соперничества и конкуренции в последние годы, без сомнения, усилились», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что ЕС должен принимать в расчёт в своей политике последствия системного соперничества.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что Европейский союз считает своим первым приоритетом снижение зависимости от Китая в технологической сфере и по импорту ресурсов.

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