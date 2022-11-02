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В ООН приветствовали возвращение России к зерновой сделке

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Постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла заявил, что приветствует возвращение России в формат зерновой сделки.
В ООН приветствовали возвращение России к зерновой сделке
  • РИА Новости

«Я приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской инициативы по зерну для содействия экспорту продовольствия и удобрений с Украины. Благодарен Турции за содействие», — цитирует его ТАСС.

Абдулла выразил надежду на возобновление сотрудничества со всеми сторонами — участницами инициативы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.

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