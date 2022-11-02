В ООН приветствовали возвращение России к зерновой сделке
- РИА Новости
«Я приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской инициативы по зерну для содействия экспорту продовольствия и удобрений с Украины. Благодарен Турции за содействие», — цитирует его ТАСС.
Абдулла выразил надежду на возобновление сотрудничества со всеми сторонами — участницами инициативы.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.