В ООН приветствовали возвращение России к зерновой сделке

Постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла заявил, что приветствует возвращение России в формат зерновой сделки.

«Я приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской инициативы по зерну для содействия экспорту продовольствия и удобрений с Украины. Благодарен Турции за содействие», — цитирует его ТАСС.

Абдулла выразил надежду на возобновление сотрудничества со всеми сторонами — участницами инициативы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.