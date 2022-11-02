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В МИД России назвали беспрецедентным шагом повышение готовности ВС Норвегии

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Москва считает беспрецедентным шагом повышение готовности вооруженных сил Норвегии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России назвали беспрецедентным шагом повышение готовности ВС Норвегии
  • РИА Новости

«Такой, по сути, беспрецедентный шаг обосновывается действиями России, которые «привели к наиболее серьёзной военно-политической ситуации в Европе». Да нет же, это не наши действия привели, это привели действия ваши», — заявила Захарова.

Она отметила, что российская сторона ответит на любые недружественные действия норвежской стороны.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции заявил, что правительство страны решило усилить готовность вооружённых сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине.

Замглавы МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло продолжит поставлять оружие на Украину.

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