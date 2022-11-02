Политолог Орлов прокомментировал ситуацию с запретом въезда россиянам в ряд стран
- Gettyimages.ru
«Если окружающие ведут себя неадекватно, это не значит, что мы должны вести себя так же», — объяснил политолог.
По его мнению, от импульсивных действий иностранных правительств не должны страдать простые люди.
«Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений в отношении рядовых европейцев, в полной мере демонстрирует своё дружелюбие, открытость и гостеприимство», — добавил он.
Политолог уверен, что такие действия помогут сохранять возможность для европейских граждан беспрепятственно посещать страну, общаться с россиянами, погружаться в российскую историю и культуру.
«Ведь боевые действия идут не только на линии фронта, но и в информационном пространстве за умы рядовых европейцев», — уточнил Орлов.
Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что Россия не считает рациональным введение зеркальных ограничений в ответ на запреты въезда российским гражданам со стороны ряда западных стран.
Он подчеркнул, что в игре на «разрушение международных отношений» не может быть победителя.