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В МИД России заявили о намерении открыть генконсульства на Мальдивах и Бали

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Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Евгений Иванов.
В МИД России заявили о намерении открыть генконсульства на Мальдивах и Бали
  • РИА Новости

«В настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно, Актау, Самарканде, Мале и Денпасаре», — цитирует его РИА Новости.

Иванов рассказал, что МИД наметил шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также на популярных туристических направлениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с Лигой арабских государств.

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