В МИД России заявили о намерении открыть генконсульства на Мальдивах и Бали
- РИА Новости
«В настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно, Актау, Самарканде, Мале и Денпасаре», — цитирует его РИА Новости.
Иванов рассказал, что МИД наметил шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также на популярных туристических направлениях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с Лигой арабских государств.