В МИД России заявили о намерении открыть генконсульства на Мальдивах и Бали

Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Евгений Иванов.

РИА Новости

«В настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно, Актау, Самарканде, Мале и Денпасаре», — цитирует его РИА Новости. Иванов рассказал, что МИД наметил шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также на популярных туристических направлениях. Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с Лигой арабских государств.