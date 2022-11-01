В Молдавии предложили объявить посла США персоной нон грата
- Gettyimages.ru
- © Andreea Campeanu
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление политик сделал в ходе видеообращения.
Своё предложение он объяснил очевидным вмешательством американского дипломата во внутренние дела Молдавии.
Как указывает агентство, ранее Логсдон заявил в эфире частного кишинёвского телеканала, что США пытаются помочь Молдавии реформировать систему правосудия. Он призвал власти республики отреагировать на решение Вашингтона по поводу санкций против «Шора» и других политиков, которые являются оппонентами правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность». В этом же выступлении он подчеркнул, что США готовы рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники. Уже на следующий день Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение соблюдать американские санкции.
«Посол США, не стесняясь, давал чёткие указания Майе Санду и представителям власти, что и как делать. Уважаемый господин посол, в нашем понимании вы вчера перешли все нормы и рамки дипломатических взаимоотношений. Нельзя позволять себе вести себя так в чужой стране. Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США персоной нон грата в Молдавии», — сказал Шор.
Ранее протестующие в Кишинёве назначили новый митинг на 6 ноября. Демонстранты требуют отставки властей из-за их неспособности справиться со сложной ситуацией в стране.