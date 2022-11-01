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В Молдавии предложили объявить посла США персоной нон грата

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Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор считает, что посла США в Кишинёве Кента Логсдона нужно объявить персоной нон грата.
В Молдавии предложили объявить посла США персоной нон грата
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление политик сделал в ходе видеообращения.

Своё предложение он объяснил очевидным вмешательством американского дипломата во внутренние дела Молдавии.

Как указывает агентство, ранее Логсдон заявил в эфире частного кишинёвского телеканала, что США пытаются помочь Молдавии реформировать систему правосудия. Он призвал власти республики отреагировать на решение Вашингтона по поводу санкций против «Шора» и других политиков, которые являются оппонентами правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность». В этом же выступлении он подчеркнул, что США готовы рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники. Уже на следующий день Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение соблюдать американские санкции.

«Посол США, не стесняясь, давал чёткие указания Майе Санду и представителям власти, что и как делать. Уважаемый господин посол, в нашем понимании вы вчера перешли все нормы и рамки дипломатических взаимоотношений. Нельзя позволять себе вести себя так в чужой стране. Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США персоной нон грата в Молдавии», — сказал Шор.

Ранее протестующие в Кишинёве назначили новый митинг на 6 ноября. Демонстранты требуют отставки властей из-за их неспособности справиться со сложной ситуацией в стране.

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