Один из авторов фильма RT «Военкоры» рассказал о цели проекта

Автор документального фильма «Военкоры» из творческого коллектива RT, режиссёр Артём Сомов, рассказал о цели проекта.

«Проект давно витал в наших мыслях, потому что, на наш взгляд, было крайне интересно и крайне важно показать то, чем живут, чем дышат люди, которые работают на Донбассе, потому что военкоров и людей, которые с ними связаны, операторы, водители инженеры, режиссёры... как они думают, что их мотивирует, что ими движет, к чему они стремятся, от чего они страдают — всё это обычно остаётся за кадром», — сказал он.

По словам Сомова, им хотелось показать, через что проходят все эти люди, чтобы донести людям правду.

Ранее сообщалось, что в ООН проходит презентация документального фильма RT «Военкоры». Кинокартина выйдет к концу 2022 года.