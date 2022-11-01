Узнать больше

Помощник госсекретаря США прибыла на Украину для встречи с администрацией Зеленского

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла на Украину, чтобы продемонстрировать «непоколебимую и неизменную поддержку» со стороны Вашингтона.
Помощник госсекретаря США прибыла на Украину для встречи с администрацией Зеленского
  • AP
  • © Hannibal Hanschke/Pool

«Донфрид встретится с членами администрации президента Украины, должностными лицами Министерства иностранных дел и другими членами кабинета президента Зеленского», — сообщил Госдеп.

Стороны обсудят помощь в области безопасности и энергетики, а также поддержку реформ и восстановления Украины.

Ранее Донфрид заявила, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить