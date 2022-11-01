Помощник госсекретаря США прибыла на Украину для встречи с администрацией Зеленского

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла на Украину, чтобы продемонстрировать «непоколебимую и неизменную поддержку» со стороны Вашингтона.

«Донфрид встретится с членами администрации президента Украины, должностными лицами Министерства иностранных дел и другими членами кабинета президента Зеленского», — сообщил Госдеп.

Стороны обсудят помощь в области безопасности и энергетики, а также поддержку реформ и восстановления Украины.

Ранее Донфрид заявила, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.