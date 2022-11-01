Помощник госсекретаря США прибыла на Украину для встречи с администрацией Зеленского
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«Донфрид встретится с членами администрации президента Украины, должностными лицами Министерства иностранных дел и другими членами кабинета президента Зеленского», — сообщил Госдеп.
Стороны обсудят помощь в области безопасности и энергетики, а также поддержку реформ и восстановления Украины.
Ранее Донфрид заявила, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.