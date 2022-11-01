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В Катаре предупредили, что могут перенаправить поставляемый газ из ЕС в другие страны 

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Госминистр по вопросам энергетики Катара, генеральный директор компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью Bloomberg заявил, что Доха может перенаправить газ, который поставляет в Евросоюз, в другие страны, когда сочтёт это целесообразным.
В Катаре предупредили, что могут перенаправить поставляемый газ из ЕС в другие страны 
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  • © Bill Varie

Говоря о поставках газа в ЕС, он заявил, что «ничто не является постоянным» и в Катаре имеют право делать со своими объёмами газа «всё, что захотят». 

«Когда для нас будет целесообразно перенаправить [поставки], мы это сделаем», — сказал он. 

В сообщении агентства говорится, что Катар обещал не перенаправлять поставки газа из европейских стран, однако контракты дают ему право предпринимать такие действия.

Также катарский министр назвал лицемерными предложения представителей ЕС установить потолок цен на природный газ.

В начале октября в Катаре заявили о готовности страны стабильно поставлять в европейские страны 12—15 млн т природного газа, если Европа по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

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