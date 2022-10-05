Власти Катара заверили Европу в стабильной поставке газа до 15 млн тонн
- РИА Новости
По словам министра, в данный момент Катар продаёт 5—10 млн т газа. Он добавил, что в ближайшее время страна станет крупнейшим продавцом сжиженного природного газа (СПГ) в мире.
«12—15 млн т катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде», — приводит РИА Новости слова аль-Кааби на конференции Energy intelligence forum в Лондоне.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.