Кандидат в сенаторы США Сэйр призвала прекратить поставки оружия Украине

Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр в интервью РИА Новости выступила за прекращение поставок оружия Украине.

Отмечается, что Сэйр, позиционирующая себя как независимый политик, баллотируется в штате Нью-Йорк против нынешнего лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера и республиканца Джо Пиньона.

«Прежде всего, я думаю, мы должны остановить поставки оружия на Украину. Это задача номер один», — заявила она.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что ряд конгрессменов-республиканцев в Соединённых Штатах выступили против внесения в оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить Киеву доходы с конфискованного имущества россиян.