Кандидат в сенаторы США Сэйр призвала прекратить поставки оружия Украине
- AP
Отмечается, что Сэйр, позиционирующая себя как независимый политик, баллотируется в штате Нью-Йорк против нынешнего лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера и республиканца Джо Пиньона.
«Прежде всего, я думаю, мы должны остановить поставки оружия на Украину. Это задача номер один», — заявила она.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что ряд конгрессменов-республиканцев в Соединённых Штатах выступили против внесения в оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить Киеву доходы с конфискованного имущества россиян.