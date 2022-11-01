Полянский: Москва не получила в СБ ООН прямых опровержений от Запада по атаке Киева на ЧФ

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона на заседании СБ ООН не получила прямых опровержений от Запада по атаке Киева на Черноморский флот.

«Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — написал Полянский в Telegram-канале.

По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину «за ситуацию вообще», «вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом».

Полянский отметил, что «двойные стандарты» и конфронтационный настрой Запада были видны «невооружённым взглядом».

Утром 29 октября на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя, была совершена атака с использованием беспилотников.

Минобороны России подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Там также заявили, что подготовка атак осуществлялась под руководством находящихся в городе Очакове британских специалистов.