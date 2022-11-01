Узнать больше

Полянский: Москва не получила в СБ ООН прямых опровержений от Запада по атаке Киева на ЧФ

Короткая ссылка
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона на заседании СБ ООН не получила прямых опровержений от Запада по атаке Киева на Черноморский флот.
Полянский: Москва не получила в СБ ООН прямых опровержений от Запада по атаке Киева на ЧФ
  • AP

«Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — написал Полянский в Telegram-канале.

По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину «за ситуацию вообще», «вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом».

Полянский отметил, что «двойные стандарты» и конфронтационный настрой Запада были видны «невооружённым взглядом».

Утром 29 октября на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя, была совершена атака с использованием беспилотников.

Минобороны России подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Там также заявили, что подготовка атак осуществлялась под руководством находящихся в городе Очакове британских специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить