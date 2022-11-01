Полянский: Москва не получила в СБ ООН прямых опровержений от Запада по атаке Киева на ЧФ
- AP
«Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — написал Полянский в Telegram-канале.
По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину «за ситуацию вообще», «вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом».
Полянский отметил, что «двойные стандарты» и конфронтационный настрой Запада были видны «невооружённым взглядом».
Утром 29 октября на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя, была совершена атака с использованием беспилотников.
Минобороны России подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Там также заявили, что подготовка атак осуществлялась под руководством находящихся в городе Очакове британских специалистов.