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Байден: нефтяные компании США не помогают американскому народу

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Нефтяные компании США получают сверхприбыль, но не следуют обязательствам по поддержке народа страны, заявил американский президент Джо Байден.

«Нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства инвестировать в Америку, поддерживать американский народ», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, нефтяные компании отчитались о рекордных прибылях.

Он добавил, что компании направляют свои прибыли акционерам вместо того, чтобы улучшить ситуацию для американских потребителей.

Также Байден заявил, что американские нефтяные компании не хотят снижать цены на топливо, поэтому должны платить высокие налоги.

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