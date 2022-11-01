Байден заявил о необходимости высоких налогов для нефтяных компаний США

Американские нефтяные компании не хотят снижать цены на топливо, поэтому должны платить высокие налоги, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, обязанностью нефтяных компаний является инвестирование в США.

«Поскольку они не хотят этого делать, а у них есть возможность сделать это, снизив цены для потребителей, если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он отметил, что его администрация работает с конгрессом по данному вопросу.

19 октября Байден заявил, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и Минэнерго страны уже готово поставить на рынок ещё 15 млн баррелей нефти.