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Байден заявил о необходимости высоких налогов для нефтяных компаний США

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Американские нефтяные компании не хотят снижать цены на топливо, поэтому должны платить высокие налоги, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, обязанностью нефтяных компаний является инвестирование в США.

«Поскольку они не хотят этого делать, а у них есть возможность сделать это, снизив цены для потребителей, если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он отметил, что его администрация работает с конгрессом по данному вопросу.

19 октября Байден заявил, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и Минэнерго страны уже готово поставить на рынок ещё 15 млн баррелей нефти.

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