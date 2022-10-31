Глава евродипломатии Боррель заявил о необходимости сохранить зерновую сделку

Зерновая сделка позволила экспортировать с Украины более 9,5 млн т зерновых, она должна быть сохранена. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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«Черноморская зерновая инициатива позволила поставить на мировые рынки 9 521 546 тонн зерна и продуктов питания», — приводит ТАСС его слова. Боррель добавил, что ЕС будет продолжать отвечать на глобальный продовольственный кризис. Он также призвал продлить зерновую сделку. Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказался о ситуации вокруг зерновой сделки.