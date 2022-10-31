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В ООН высказались о ситуации вокруг зерновой сделки

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Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказался о ситуации вокруг зерновой сделки.
В ООН высказались о ситуации вокруг зерновой сделки
  • AP
  • © Craig Ruttle

«Несмотря на приостановку участия, «Черноморская инициатива» обязывает всех подписавших её не атаковать суда и относящиеся к соглашению порты. Мы убеждены, что это положение сохраняет силу, в том числе в отношении России и других подписантов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Специальный координационный центр, как и раньше, продолжит готовить планы по инспекциям и движению судов. 

Ранее в Минобороны России заявили, что до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе движение по коридору безопасности, определённому зерновой сделкой, приостановлено.

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