В ООН высказались о ситуации вокруг зерновой сделки

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказался о ситуации вокруг зерновой сделки.

«Несмотря на приостановку участия, «Черноморская инициатива» обязывает всех подписавших её не атаковать суда и относящиеся к соглашению порты. Мы убеждены, что это положение сохраняет силу, в том числе в отношении России и других подписантов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Специальный координационный центр, как и раньше, продолжит готовить планы по инспекциям и движению судов.

Ранее в Минобороны России заявили, что до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе движение по коридору безопасности, определённому зерновой сделкой, приостановлено.