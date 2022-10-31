Президент Колумбии проведёт переговоры с Мадуро в Каракасе

Президент Колумбии Густаво Петро посетит Каракас 1 ноября и проведёт там переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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