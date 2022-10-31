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Президент Колумбии проведёт переговоры с Мадуро в Каракасе

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Президент Колумбии Густаво Петро посетит Каракас 1 ноября и проведёт там переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Президент Колумбии проведёт переговоры с Мадуро в Каракасе
  • Gettyimages.ru
  • © Guillermo Legaria Schweizer

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию колумбийского лидера.

«1 ноября состоится встреча президента Густаво Петро и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро», — говорится в заявлении.

Лидеры соседних стран намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, открытие границ и возвращение боливарианской республики в межамериканскую систему защиты прав человека.

В июне представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии.

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