Президент Колумбии проведёт переговоры с Мадуро в Каракасе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию колумбийского лидера.
«1 ноября состоится встреча президента Густаво Петро и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро», — говорится в заявлении.
Лидеры соседних стран намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, открытие границ и возвращение боливарианской республики в межамериканскую систему защиты прав человека.
В июне представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии.