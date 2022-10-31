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В МИД России назвали Бразилию сильным кандидатом на место постоянного члена СБ ООН

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В Министерстве иностранных дел России назвали Бразилию сильным кандидатом на место постоянного члена Совета Безопасности ООН.
В МИД России назвали Бразилию сильным кандидатом на место постоянного члена СБ ООН
  • AP
  • © Andre Penner

Данное заявление ведомство сделало на фоне информации о победе Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии.

В МИД выразили надежду, что после вступления Лулы да Силвы в должность Бразилия продолжит курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, G20 и на других многосторонних площадках.

«Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН», — заявили в дипведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии.

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